В Литве провели международное исследование оценки знаний и способностей учащихся

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius

Во вторник в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) будут представлены результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA 2022 (англ. Programme for International Student Assessment).

В ходе исследования оценивались навыки чтения, математическая и естественнонаучная грамотность пятнадцатилетних школьников, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.

Помимо когнитивных областей оценивания, изучались социальный, экономический, культурный (СЭК) контекст, микроклимат, образ чувствования, семья и другие факторы, влияющие на достижения учащихся.

Результаты исследования обсудят министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, их представят член правления PISA ОЭСР д-р Рита Дукинайте, координатор исследования PISA в Литве Раса Якубауске и аналитик данных исследования PISA в Литве Сваюнас Прасаускас.

PISA – это международное исследование 15-летних подростков, которое проводится каждые три года и предназначено для оценки знаний и способностей учащихся, необходимых для успешного участия в жизни общества, и применения их в незнакомых ситуациях в школе и за ее пределами.

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