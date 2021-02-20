В Литве протестовали работники баров и их клиенты

В акции протеста 20 февраля, в 14 ч., участвовали и клиенты этих заведений. Акция длилась 15 минут.

Ее организаторы Вильнюсский ночной альянс (ВНА) и Литовская ассоциация баров и кафе.

"Мы требуем от правительства: как можно скорее перевести заведениям общепита средства первого пакета помощи, которая из-за бюрократии до сих пор не выплачена. Как можно скорее запустить второй пакет помощи, поскольку он нужен был вчера. Начать разработку третьего пакета помощи, который потребуется в апреле, если мы еще не сможем работать. Ведь принудительное закрытие нашей деятельности было необходимо для здоровья общества, значит все общество солидарно должно участвовать в оказании этой помощи", – сказано на фейсбуке ВНА.

Участников акции призывали соблюдать дистанцию, надевать маски и не употреблять алкоголь. В акции участвовало больше 100 заведений в крупных городах Литвы, а также в Кретинге, Мариямполе, Мажейкяй, Паланге, Плунге, Шилуте, Скуодасе, Укмерге, Друскининкай, Алитусе и др.

"Мы участвуем в акции, собирается весь коллектив. Основная цель – подчеркнуть что это не протест, не беспорядки, не митинг. Это акция напоминания о себе людям и государству, о тяжелом положении сектора. Мы не машем белым флагом, не капитулируем. Конечно, все думают о банкротстве, но пока мы держимся, мы живы и ждем перемен", – сказал Delfi совладелец таких баров, как Bardakas, Sanatorija и Materialistė Матас Пуоджюнас.

"Мы нуждаемся в помощи государства, 80% членов сектора не выживут, если помощь будет такая, как сейчас. Обсуждают, есть проекты, но время критическое, надо, чтобы малый бизнес в этом секторе как можно скорее получил помощь", – сказал он.