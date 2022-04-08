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В субботу, 9 апреля, в Литве простятся с убитым в Украине режиссером Мантасом Кведаравичюсом.
Mantas Kvedaravičius „extimacy films“ nuotr.
Mantas Kvedaravičius „extimacy films“ nuotr.

Прощание состоится в Биржайском замке (ул. Й.Радвилос, 3) с 10 до 18 ч.

Близкие просят представителей средств массовой информации с уважением отнестись к их боли и не воздержаться от любых вопросов, тем более что сейчас проводят расследование в связи с гибелью режиссера и преступлениями против человечности в Украине.

Близкие покойного также просят не приносить венки - только цветы.

Литовский режиссер, антрополог Кведаравичюс погиб в Мариуполе, куда приехал, когда город был окружен. 45-летний режиссер в 2015 году снял документальный фильм "Мариуполь". Он приехал в этот город несколько недель назад и фиксировал оставшихся в городе жителей и их истории.

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