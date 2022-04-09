Близкие просили представителей средств массовой информации с уважением отнестись к их боли и воздержаться от любых вопросов, тем более что сейчас проводят расследование в связи с гибелью режиссера и преступлениями против человечности в Украине.

Близкие покойного также просили не приносить венки - только цветы.

Почтить память покойного пришла и экс-мэр города Биржай, директор администрации муниципалитета Ируте Варзене.

"Биржайский муниципалитет инициировал процедуру присвоения Мантасу Кведаравичюсу звания почетного гражданина Биржай. На ближайшем заседании совета города мы предложим переименовать ул. Витаутаса Монтвилы в улицу им. Мантаса Кведаравичюса. Думаю, это стоит сделать, поскольку те самые оккупанты, которых прославлял Витаутас Монтвила, убили нашего Мантаса", – сказала Варзене.

Литовский режиссер, антрополог Кведаравичюс погиб в Мариуполе, куда приехал, когда город был окружен. 45-летний режиссер в 2015 году снял документальный фильм "Мариуполь". Он приехал в этот город несколько недель назад и фиксировал оставшихся в городе жителей и их истории.

Сначала сообщалось, что в его автомобиль попала ракета, позже стало известно, что его застрелили российские военные.

Портал lrytas.lt сообщил, что режиссер фильма о Мариуполе Кведаравичюс снимал продолжение документального фильма. Он был убит выстрелами из автомата в грудь, еще один выстрел был сделан в голову режиссера.

Начато расследование обстоятельств смерти Кведаравичюса. Следствие ведут украинские и литовские прокуроры.

"Как на самом деле был убит Мантас Кведаравичюс. Не было никакой ракеты, попавшей в якобы его машину, на которой он бежал из плена. Российские военные захватили его и застрелили. Тело выбросили. Жена, рискуя жизнью, привезла останки в Литву", – пишет в фейсбуке драматург, писатель Марюс Ивашкявичюс.

Он поделился сообщением украинской журналистки Альбины Львутиной, которая также сообщила, что убит режиссер был не 2 апреля, а раньше.

"Он погиб не в машине от "попадания ракеты". Как написали СМИ. Его застрелили. Но все подробности должна установить независимая экспертиза. Погиб Мантас не 2 апреля, как написали. В это время мы уже всеми силами пытались его вывезти", - сообщает Львутина.

Она также утверждает, что жена Кведаравичюса вывезла его останки через Россию, рискуя жизнью - чтобы это удалось, информацию, по словам журналистки, пришлось скрыть.

По ее словам, когда о смерти режиссера уже сообщил офис президента Владимира Зеленского, "его жена с гробом несколько часов стояла на выезде из России". Львутина утверждает, что машину "груз 200" с цинковым гробом пограничники досматривали "с особой ответственностью".

"Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы её саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. (...). Мы несколько дней рисковали каждую минуту. Мы бы могли никогда не увидеть Мантаса и его жену. Сейчас они уже в Литве", - написала Львутина.

Режиссер погиб в субботу в Украине, недалеко от Мариуполя, во время наступления российской армии. Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм "Барзак" об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера "Мариуполь" участвовал в Берлинском кинофестивале.

Львутина сожалела, что он так и не успел снять продолжение последнего фильма. В 2019 году его первый художественный фильм "Парфенон" попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".