В Литве прошло шествие мам с детьми в поддержку Украины

Мамы шли по проспекту с колясками, на которых были флаги Украины. Они продемонстрировали беспокойство и боль в связи с войной в Украине.
"Нам, матерям в Литве, не все равно, что ежедневно в оккупированной Украине убивают около 5 здоровых, любимых детей. Нам за них больно! И сегодня мы собрались, чтобы показать, что мы заодно с мамами Украины, чьих детей жестоко убили. Мы везем коляски, накрыв их украинскими флагами, как маленькие гробики. Мы хотим, чтобы матери во всем мире открыли глаза и подумали, а что, если бы это был мой ребенок, лежащий без движения на холодной земле. Матери всего мира откройте глаза! Ведь матери могут все", – сказала мать двоих детей Ева Матузене, заметив, что в шествии участвовали сто матерей.
По последним данным, во время войны в Украине погибли 167 детей, еще 279 были ранены. Репортер The Guardian в Украине сообщил, что российские военные, отступая, использовали детей как "живые щиты". А выжившие жители Бучи рассказывали, что российские военные "играли с детьми в сафари" – заставляли их бежать, а сами стреляли по ногам.
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