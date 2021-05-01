aA
30 апреля утром скоропостижно скончался депутат, подписант Акта о независимости от 11 марта Кястутис Главяцкас. В субботу с 12 ч. близкие, коллеги и соратники покойного прощаются с ним в Вильнюсском бюро ритуальных услуг.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
© DELFI

Урна с прахом покойного находится в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов. Урну выносят 2 мая в 14 ч.

Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Прощание с покойным депутатом Главяцкасом состоится в субботу и в воскресенье (5)

Прощание со скончавшимся в пятницу депутатом,...

Ушел из жизни депутат парламента Кястутис Главяцкас (78)

В больнице скончался депутат литовского парламента,...

Депутат Главяцкас находится в больнице в тяжелом состоянии (7)

Староста фракции Движения либералов Эугениюс...

TOP новостей

Вице-министр: в ближайшие 2-4 недели в Вильнюсе надо обдумывать каждый контакт (35)

Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле...

В США раскрыта масштабная шпионская кампания: все началось с атак в Литве (326)

Военные НАТО изнасиловали в Литве девочку. С такого...

Как работает виртуальный патруль в Литве: pреступление и наказание за дезинформацию (17)

В Литве есть виртуальный патруль, который следит за...

Список Путина не испугает "врагов России"

Новый раунд противостояния Владимир Путина с Западом...

Перемены с понедельника: вернувшихся из этой страны ждет жесткая изоляция (9)

С 3 мая 2021 года более жесткая изоляция ждет...