Урна с прахом покойного находится в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов. Урну выносят 2 мая в 14 ч.
Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вице-министр: в ближайшие 2-4 недели в Вильнюсе надо обдумывать каждый контакт (35)
Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле...
В США раскрыта масштабная шпионская кампания: все началось с атак в Литве (326)
Военные НАТО изнасиловали в Литве девочку. С такого...
Как работает виртуальный патруль в Литве: pреступление и наказание за дезинформацию (17)
В Литве есть виртуальный патруль, который следит за...
Перемены с понедельника: вернувшихся из этой страны ждет жесткая изоляция (9)
С 3 мая 2021 года более жесткая изоляция ждет...