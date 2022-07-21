Прощание проходит в Вильнюсском похоронном бюро – в среду с покойным простились коллеги, близкие, единомышленники.

В четверг прощание начнется с 9 ч. В 11.15 ч. урну с прахом покойного вынесут из зала. В 12 ч. в храме Св. Петра и Павла состоится заупокойная служба.

Алоизас Сакалас (родился 6 июля 1931 г. Юсишкис, Аникщайский район) – литовский физик, профессор, политик, член инициативной группы "Саюдиса", подписант Акта о независимости, европарламентарий, почетный председатель Партии социал-демократов.

Статьи по теме: Ушел из жизни подписант акта о независимости Литвы Алоизас Сакалас

Больше 50 лет он прожил с бывшей супругой Витаутаса Ландсбергиса Ритой Кучинскайте-Сакалене (1932–2014). В семье выросли двое детей.

В сентябре 2014 г. женился еще раз, на этот раз на 46-летней журналистке Дайве Норкене.