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Сообщается, что в Литве произошли сбои в системе мобильной подписи.
В Литве произошли сбои в системе мобильной подписи
© Shutterstock

Об этом в редакцию Delfi сообщил читатель Шарунас. После попытки подключиться к э-банкингу банка SEB с помощью электронной подписи (и через Telia, и через Tele2), сделать это не удалось, сообщается о сбоях.

Sutriko mobiliojo parašo veikla
Sutriko mobiliojo parašo veikla

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