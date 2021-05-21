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Сообщается, что в Литве произошли сбои в системе мобильной подписи.
Об этом в редакцию Delfi сообщил читатель Шарунас. После попытки подключиться к э-банкингу банка SEB с помощью электронной подписи (и через Telia, и через Tele2), сделать это не удалось, сообщается о сбоях.
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