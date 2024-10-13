Выборы в Сейм 2024: Литва выбирает новую власть

Однако Главная избирательная комиссия (ГИК) отмечает, что, в отличие от весны, в воскресенье на выборах в Сейм можно будет проголосовать только на избирательных участках своего избирательного округа.

Это связано с тем, что половина членов Сейма избирается в одномандатных округах и бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа разные, и избиратели имеют право голосовать только за кандидатов одномандатного округа, в котором они зарегистрировали свое место жительства.

На выборах в Сейм в воскресенье по всей стране работают около 16 000 членов комиссий, а за прозрачностью выборов будут следить более 3100 наблюдателей, сообщает Главизбирком.

