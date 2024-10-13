2024.10.13 07:26

Выборы в Сейм 2024: Литва выбирает новую власть

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В воскресенье в Литве проходят парламентские выборы, на которых за возможность работать в Сейме борются 14 политических партий и одна коалиция. Избирательные участки открылись в 7 часов утра и избирателей будут ждать до 20 часов вечера.

Однако Главная избирательная комиссия (ГИК) отмечает, что, в отличие от весны, в воскресенье на выборах в Сейм можно будет проголосовать только на избирательных участках своего избирательного округа.

Это связано с тем, что половина членов Сейма избирается в одномандатных округах и бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа разные, и избиратели имеют право голосовать только за кандидатов одномандатного округа, в котором они зарегистрировали свое место жительства.

На выборах в Сейм в воскресенье по всей стране работают около 16 000 членов комиссий, а за прозрачностью выборов будут следить более 3100 наблюдателей, сообщает Главизбирком.

По предварительным данным, за три дня досрочного голосования уже проголосовали более 174 000 избирателей, сообщает ГИК. Явка на выборах достигла 7,4%.

На выборах в Сейм будет избран 141 член Сейма. На 70 мест в многомандатном избирательном округе претендует 1721 кандидат, на 71 место в одномандатных округах претендуют 699 кандидатов. За мандаты поборются 14 партий и одна коалиция: демократический союз „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Литовская партия регионов, Социал-демократическая партия, Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская партия зеленых, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Мирная коалиция (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).

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