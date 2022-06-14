В этот день памятные мероприятия пройдут в Вильнюсе и других местах Литвы.
Торжественное мероприятие состоится и в Сейме.
В 11.59 минутой молчания будет почтена память о жертвах оккупации по всей стране.
14 июня 1941 года, в 3 часа утра советские репрессивные структуры начали массовую высылку литовского населения на отдаленные северные территории.
По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы , за несколько дней около 18 000 человек были загнаны в вагоны для животных и депортированы с родины.
15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. За время этой оккупации было брошено в тюрьмы и депортировано 280 тысяч граждан Литвы.
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