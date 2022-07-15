В Литве проходят лечение более 50 раненых украинских военных и должностных лиц

По данным министерства, это военные и работники правоохранительных органов, которые воевали вместе с вооруженными силами на поле боя. Они распределены по восьми медицинским учреждениям Литвы.
Первый раненый из Украины был привезен в Литву еще в начале июля, остальные прибыли в последние двое суток.
В пресс-релизе министерства отмечается, что характер ранений различный - это и повреждения головного мозга, пулевые ранения, повреждения позвоночника и различные травмы от взрывов.
Раненым будут оказываться услуги по стационарной медицинской реабилитации второго и третьего уровня, предназначенные для пациентов с компенсируемыми нарушениями биопсихосоциальных функций. Длительность реабилитации – 24 дня.
Прием раненых из Украины организует и координирует межведомственная группа Министерства здравоохранения Литвы совместно с Центром экстремальных для здоровья ситуаций. Транспортировкой раненых занимается Министерство транспорта.
"Уже несколько раз мы посылали в горячие военные зоны необходимые медицинские средства и медикаменты, а наши медики, несмотря на опасность, без сомнений поехали на помощь коллегам. В Литве бесплатное медицинское обслуживание получают все бегущие от ужасов войны, а теперь и военные проходят медицинскую реабилитацию", - сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
"Без устали мы будет вместе с Украиной до победы и поможем всем, чем необходимо", - добавил он.
Реабилитацию части военных в реабилитационных и санаторных учреждениях Литвы инициировало Министерство внутренних дел Литвы.
"Во время визита в Киеве мы своими глазами увидели военные преступления России в Украине, из первых уст услышали, какая помощь нужна в первую очередь. Мы договорились, что примем раненых украинских военных и работников правоохранительных органов на реабилитацию - сегодня мы уже начинаем выполнять свое обещание", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Она добавила, что Литва будет продолжать поддерживать Украину "всеми возможными способами" - поможет в расследовании военных преступлений России, в разминировании территории страны и будет принимать беженцев.
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