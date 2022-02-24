Жители Вильнюса в знак солидарности с гражданами Украины собрались у здания парламента с украинскими флагами и другими атрибутами. Люди скандируют и поют песни, направляясь к скверу им. Бориса Немцова у Российского посольства.

Флаги в Паланге: