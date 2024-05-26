В Литве проходит второй тур выборов - кто станет президентом Литвы?

Избирательные участки открыты с 7 до 20 ч. Избиратели могут голосовать на любом участке, всего их в Литве 1895.

Важно иметь при себе паспорт, идентификационную карту или водительское удостоверение. Срок действия документа никто не проверяет.

В первом туре за Гитанаса Науседу проголосовали 43,95 проц. избирателей, а Ингрида Шимоните две недели назад набрала 20,05 проц. голосов избирателей.