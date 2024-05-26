В Литве проходит второй тур выборов - кто станет президентом Литвы?

Избирательные участки открыты с 7 до 20 ч. Избиратели могут голосовать на любом участке, всего их в Литве 1895.
Важно иметь при себе паспорт, идентификационную карту или водительское удостоверение. Срок действия документа никто не проверяет.
В первом туре за Гитанаса Науседу проголосовали 43,95 проц. избирателей, а Ингрида Шимоните две недели назад набрала 20,05 проц. голосов избирателей.
Запрет на агитацию действует с полуночи и продлится до завершения голосования на этих выборах в воскресенье вечером. Главизбирком советует избирателям, столкнувшимся с предложениями вознаграждения, подарками, бесплатной доставкой до места голосования и т. п., немедленно сообщить об этих случаях в комиссию или полицию.
Следим и рассказываем о ходе голосования и подсчете голосов в режиме онлайн.