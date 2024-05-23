В Литве проходит последний день досрочного голосования на выборах президента

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.