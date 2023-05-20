aA
20 мая в 40 городах и городках Литвы пройдет мероприятие "День уличной музыки". Это 17-й праздник музыки в Литве, который с 2007 года организовал исполнитель Андрюс Мамонтовас.
В Литве проходит мероприятие "День уличной музыки"
© DELFI

Лозунг мероприятия в этом году – "В нашем кругу все звучит".

Автор лозунга Йогайла Ивашаускас сказал, что тема выбрана неслучайно и говорит о взаимоотношениях, способности слышать друг другу, движении "в одном ритме" и поиске звучания.

Плакат 17-годо "Дня уличной музыки" создала известная иллюстратор из Литвы Лина Вишняускайте-Дисциплина.

"День уличной музыки" в Вильнюсе начнется в 12 часов и продлится до 22 ч. Места выступления всех музыкантов можно найти на карте GMD или в приложении #walk15.

Статьи по теме:
В субботу в Литве пройдет мероприятие "День уличной музыки"

На карте GMD можно найти и такие интересные места, как индейское типи около Пречистенского собора на ул. Майронё или мероприятия, например, у Paviljonаs можно следить за самой продолжительной непрерывной импровизацией, которую организует String of Earth orchestra.

В этом году GMD (День уличной музыки) – состоится и в штате Мичиган, в городе Анн-Арбор (США). Там праздник организует Йонас-Дайнюс Берзанскис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Наркотики употребляют и дети: на что обратить внимание родителям

Как заметить и понять, что ребенок употребляет...

Rammstein koncertas /Foto: Jens KochCopyright Jens Koch Rammstein koncertas

В Вильнюсе будет шумно: вечером состоится генеральная репетиция Rammstein

В понедельник в Вильнюсе состоится концерт немецкой...

Офис президента: неправильно превращать проблему трех министров в проблему парламента

Офис президента, реагируя на предложение президиума...

Gatvės muzikos diena (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

В Литве проходит мероприятие "День уличной музыки"

20 мая в 40 городах и городках Литвы пройдет мероприятие...

В столичном микрорайоне Жирмунай – "драма" утиной семьи

18 мая, в 16 ч., в Жирмунай была снята на видео акция...