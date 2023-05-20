В Литве проходит мероприятие "День уличной музыки"

Лозунг мероприятия в этом году – "В нашем кругу все звучит".
Автор лозунга Йогайла Ивашаускас сказал, что тема выбрана неслучайно и говорит о взаимоотношениях, способности слышать друг другу, движении "в одном ритме" и поиске звучания.
Плакат 17-годо "Дня уличной музыки" создала известная иллюстратор из Литвы Лина Вишняускайте-Дисциплина.
"День уличной музыки" в Вильнюсе начнется в 12 часов и продлится до 22 ч. Места выступления всех музыкантов можно найти на карте GMD или в приложении #walk15.
На карте GMD можно найти и такие интересные места, как индейское типи около Пречистенского собора на ул. Майронё или мероприятия, например, у Paviljonаs можно следить за самой продолжительной непрерывной импровизацией, которую организует String of Earth orchestra.
В этом году GMD (День уличной музыки) – состоится и в штате Мичиган, в городе Анн-Арбор (США). Там праздник организует Йонас-Дайнюс Берзанскис.
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