В Литве проходит форум "Путеводитель туризма: к чему мы движемся?"

"(...) В прошлом году количество туристов из нашей страны, путешествующих по Литве, достигло почти 4 млн, и мы также призываем иностранцев посещать Литву – соглашение об организации новых рейсов мы подписали еще в октябре. Я не сомневаюсь, что, работая вместе, мы сможем и дальше способствовать продвижению Литвы как туристического направления и росту имиджа страны", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.
Как сообщили в Министерстве экономики и инноваций, на форуме также впервые пройдут четыре творческие мастерские, цель которых – поставить основные цели и задачи путеводителя литовского туризма до 2030 года и предложить конкретные меры по их реализации.
Вечером творческий процесс продолжится на первом туристическом хакатоне, целью которого будет популяризация применения современных технологий в решении актуальных вопросов в сфере туризма, приглашение туристического сообщества и стартапов познакомиться друг с другом, сотрудничать и предлагать инновационные пути решения возникающих трудностей.
Впервые в истории туристическое мероприятие, на котором государственный и частный секторы будут совместно создавать будущее туризма, будет проходить в течение трех дней – с утра четверга до полудня субботы.
В Литовском туристическом форуме примут участие как литовские, так и зарубежные участники туристической экосистемы.