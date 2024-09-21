В Литве проходит чемпионат по поеданию цеппелинов

На чемпионате, прошедшем в первую субботу сентября, за звание лучшего едока отважились побороться шесть участников. Каждому из них было подано по 10 цеппелинов среднего размера и дано всего несколько минут, чтобы их одолеть. Среди участников можно было увидеть известного шеф-повара итальянца Джана Луку Демарко, продемонстрировавшего весьма солидный результат.

„Мне не удалось превзойти любовь и голод литовцев к цеппелинам – я съел три цеппелина. Дальше было уже опасно, хотя действительно вкусно. Даже будучи преданным поклонником итальянской кухни, я бы ничего не менял в вашем кулинарном шедевре. Ну, разве что положил листочек базилика для украшения“, - пошутил знаменитый шеф-повар.