В Литве проходит акция в поддержку Алексея Навального

В Вильнюсе акция проходит у посольства России, в столичном районе Жверинас.
Цель участников пикета - выразить протест против нарушения прав человека и поддержать демократию в России. Пикет направлен против применяемых Кремлем преступных методов и является знаком солидарности с гражданами России, протестующими в разных ее городах. Организаторы пикета депутаты Витаутас Бакас, Лауринас Кащюнас, Томас Томилинас, историк культуры Дарюс Куолис, блогер Скирмантас Малинаускас и специалист по охране окружающей среды Лютаурас Стошкус.
Акции протеста в разных городах России сегодня проходят в 14 ч. (в 13 ч. по литовскому времени). Люди собираются в знак поддержки Алексея Навального, который в воскресенье был арестован в Москве, когда вернулся туда из Германии. Навальный вернулся на родину из Берлина, где находился на лечении после отравления химическим оружием "Новичок".
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