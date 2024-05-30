В Литве прогнозируют тропическую жару и шквальный ветер

Во второй половине дня во многих районах ожидаются осадки - дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни. Во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Днем будет 26-30 градусов тепла, у моря и на Куршской косе - до 25 градусов.
Особых перемен не будет и в пятницу. Ночью осадки возможны лишь местами. Ветер успокоится. Будет тепло - 13-18 градусов.
Днем снова начнут формироваться облака. Пройдут дожди с грозами. Во время грозы ветер будет достигать 15-18 м/с. Днем будет 24-29 градусов тепла.
В субботу будет тепло, возможны кратковременные осадки.
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