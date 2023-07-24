В Литве прогнозируют теплую и дождливую погоду

Во вторник ночью в Литву придет активный атмосферный фронт. До утра дожди ожидаются в большинстве районов. Местами осадки будут сильными. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

Во вторник днем местами еще возможны небольшие осадки, местами с грозами. Более обильными осадки будут на севере и на востоке страны, на юго-западе осадков будет меньше. Днем будет 22–27 градусов, немного прохладнее по-прежнему будет на взморье.

В среду погоду обусловит зона высокого давления, небольшие дожди возможны как ночью, так и днем. Ночью будет 10–15, на Куршской косе 16–17 градусов, а днем будет 20–25 градусов тепла.

В четверг рядом с Литвой будет держаться южный циклон. По нынешним данным, он будет держаться на востоке. И ночью и днем местами возможны осадки, более обильные дожди пройдут на востоке страны. Местами возможны грозы. Ночью будет 11–16, а днем всего 17–20, местами 21–22 градуса тепла.