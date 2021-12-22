В Литве прогнозируют снег и похолодание

22 декабря ночью пройдет небольшой снег. Ночью будет 9–14, местами 15–17 градусов мороза. Днем местами пройдет небольшой снег. Днем будет 4–9, у моря 3 градуса мороза.

В ночь на 23 декабря местами, днем во многих районах пойдет снег. Ночью будет 8–13, на западе 4–7 градусов мороза, днем 1–6 градусов мороза, на западе 0–2 градуса тепла.

В ночь на 24 декабря пройдет небольшой снег, днем также будут идти осадки. Метель. Ночью 4–9, у моря 1–3 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

25 декабря местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 8–13, местами до 16, днем 3–8 градусов мороза.

26 декабря местами пройдет небольшой снег. Ночью 8–13, местами 16, днем 1–6 градусов мороза, на западе местами 0–2 градуса тепла.