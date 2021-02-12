В Литве прогнозируют сильный ветер и мороз

Кроме того, ожидается метель, местами вьюга. В Жемайтии прогнозируют солнечную погоду, небольшой снег возможен лишь в Тельшяйском округе. В Жемайтии будет 8–11, у моря 5–7 градусов мороза.
В субботу также особых осадков не ожидается. Ночью будет 10–15 градусов мороза. Днем усилится северный, северо-западный ветер, местами до 15–17 м/с. Ветер местами будет поднимать снег. Ненадолго придет незначительное потепление: на востоке будет 3–8, в Жемайтии 0–2 градуса мороза, а у моря до 1 градуса тепла.
В ночь на воскресенье температура практически не изменится, только в Клайпедском районе немного подморозит после теплого дня, поэтому прогнозируют гололед. Во многих районах пройдет снег, будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, до 8–13 м/с. Днем местами ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Днем ветер немного успокоится. Днем будет 3–8 градусов мороза, на юго-западе от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В понедельник облака рассеются, снег пройдет лишь местами, снова похолодает. Ночью будет 13–18, днем 7-12, у моря 4–6 градусов мороза.
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