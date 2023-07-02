02 июля 2023 г. 08:17

В Литве прогнозируют порывистый ветер и грозу

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В воскресенье днем в Литву придет еще один атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, прояснений будет немного, особенно на востоке в первой половине дня. До вечера в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Во многих местах дождь пройдет не раз, осадки будут интенсивными, с грозами. Юго-западный, западный ветер усилится до 15–18 м/с. Большую часть дня сильный ветер ожидается на взморье, в других районах ветер будет подниматься во время дождя. Из-за большой облачности, дождя и ветра температура в стране поднимется всего до 18–23 градусов.

В понедельник ночью облака немного рассеются, меньше прояснений будет на севере страны. Небольшие дожди будут идти только местами, в основном на северо-западе. Возможны грозы. Будет дуть порывистый ветер. Температура составит 11–16 градусов тепла.

В понедельник днем на юге будет солнечно, на северо-западе облаков будет больше, там пройдут небольшие дожди с грозами. По прежнему будет дуть сильный порывистый ветер. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

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