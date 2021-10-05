В Литве прогнозируют контрастную погоду: будет ветрено, но тепло

Днем ожидается переменная облачность, больше солнца ожидается только на юге страны. Осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до 14–18 градусов, а на юго-западе даже до 19 градусов в тени!

В среду ночью погодные условия будут похожими, поэтому погода изменится несильно. Будет сухо и ветрено, только на западе будет больше облаков. На западе ночью будет 9–11, на Куршской косе 12 градусов тепла. На востоке страны утром будет 6–8 градусов тепла.

В среду днем над Балтийским морем пройдет атмосферный фронт, поэтому у моря ожидается небольшой дождь. В других районах без осадков, только увеличится облачность. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 13–18 градусов тепла, теплее снова будет на юго-западе страны.

В четверг усилится антициклон и сдвинет атмосферный фронт в сторону моря, поэтому ожидается больше солнца, вероятность дождя невелика. Немного успокоится юго-восточный ветер, опасных порывов не будет. Ночью температура упадет до 4–9, днем будет 11–16 градусов тепла.