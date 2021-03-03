Правительство разрешило продлить до 31 марта эксперимент, проводимый в столичной прогимназии им. князя Гедиминаса. Кроме того, было разрешено привлечь для участия в эксперименте другие столичные школы. Напомним, что в прогимназию вернулись дети начальных классов, их регулярно тестируют. Эксперимент длиться больше недели. Пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что "первичные результаты показали успешность проекта", поэтому Вильнюсскому муниципалитету разрешили подключить к эксперименту и другие школы.

Правительство также постановило, что Министерство науки, образования и спорта встретится с мэрами других городов и создаст условия для проведения подобных экспериментов в других городах.

Советник мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что учеников начальной школы планируют вернуть еще в 3-4 школы, это произойдет до середины марта. При выборе школ будут учитывать их размер и возможность обеспечения безопасности и управления потоками, возможностями тестирования.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что нужно время для технической подготовки к открытию школ.

По планам правительства, первыми в школы вернутся ученики начальной школы и ученики выпускных классов. По плану, все ученики начальной школы вернутся за парты, когда уровень заболеваемости за 14 дней составит меньше 200 случаев на 100 000 жителей, а количество положительных тестов будет не больше 10%.