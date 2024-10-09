В Литве продолжается досрочное голосование: где можно отдать голос?

В среду также начнется трехдневное голосование в больницах, социальных учреждениях, домах опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.
Как указывает Главная избирательная комиссия (ГИК), все избиратели смогут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
11-12 октября члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
В списках избирателей на избирательных участках Литвы зарегистрировано 2 326 332 избирателя, из них 569 тыс. имеют право голосовать на дому. Воспользоваться этим правом решили почти 95 тыс. избирателей.
На данный момент в списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы, значатся 49 468 избирателей.
ГИК напоминает, что при голосовании в первом туре выборов в Сейм избиратели могут рейтинговать нравящихся им кандидатов. Таким образом, избиратели дают им больше шансов быть избранными в парламент. Окончательный порядок кандидатов в каждом списке определяется электоральным рейтингом каждого кандидата.
По данным ГИК, четыре года назад на выборах в Сейм 2020 года рейтинговые голоса за кандидатов отдали 57 проц. избирателей. В тот раз благодаря тому, что избиратели их рейтинговали, депутатами Сейма стала пятая часть кандидатов, избранных по многомандатному избирательному округу – 14.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательного участка откроются в 7 часов утра, и избирателей будут ждать до 20 часов вечера.
Где можно проголосовать?
В Вильнюсе избиратели могут досрочно проголосовать в пяти местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос, 3); в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес, 50), Бизнес-школе Вильнюсского университета (ал. Саулетекё, 22); на Площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади в центре города.
Избиратели Вильнюсского района смогут проголосовать в здании самоуправления (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс), в Неменчинском центре культуры (ул. Швенчёню, 12, Неменчине), деревне Букишкис (ул. Мокиклос, 6, Авиженское староство).
В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).
Главизбирком напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, выданные в Литве, содержащие фотографию избирателя и личный код: водительские права, дипломатический паспорт и т. д.
На предстоящих выборах в Сейм будет избран 141 член Сейма. На 70 мест в многомандатном избирательном округе претендует 1721 кандидат, на 71 место в одномандатных округах претендуют 699 кандидатов.
За мандаты поборются 14 партий и одна коалиция: Союз демократов „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Коалиция мира (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).