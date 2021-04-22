В Литве продолжает расти число госпитализированных с COVID-19

Количество таких больных растет исключительно в Вильнюсском и Каунасском регионах.

В Вильнюсском и Алитусском кластере COVID-19 сейчас количество занятых коек для лечения и реанимации практически достигает уровень начала декабря, а в Каунассом и Марияпольском – уровня начала ноября, в других кластерах число пациентов все еще мало.

В Литве в больницах сейчас от коронавируса лечатся 1190 человек, 125 из них – в реанимации.

Правительство также сообщает, что одновременно растут и объемы тестирования – за неделю тесты ПЦР, накопительные тесты ПЦР и быстрые антигенные тесты сделали более чем 140 тыс. человек – почти в полтора раза больше, чем после пика третей волны зимой.

"Вероятно, рекордные объемы тестирования одновременно с иммунизацией почти 30% населения являются одними из существенных причин того, что в черную зону входим более последовательно, чем осенью", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент около трети жителей в возрасте 65- лет и старше прививаются первой дозой вакцин, однако значительное влияние на предотвращение роста случаев пока видно как раз среди работников сферы здравоохранения и социальной опеки, среди которых у более чем 70% есть иммунитет к COVID-19.

Среди работников сферы просвещения и людей 65 лет и старше, где показатель иммунизации перевалил за 50%, рост числа случаев более медленный, чем в остальной популяции, но такого сильного эффекта, как среди медиков и работников сферы социальной защиты, пока придется подождать, говорится в сообщении.