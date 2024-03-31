В Литве продается историческая вилла – здесь отдыхал Билюнас, на скрипке играл Кудирка

В объявлении сказано, что "это дом с особой историей, расположенный в сосновом бору, в Качергине! В уединенном месте!
Эта деревянная вилла была спроектирована архитектором Эдмундасом-Альфонсасом Фрикасом. Она отличается интересной архитектурой".
Сказан, что в цену включено согласование всех разрешений на реконструкцию этой виллы, которая является объектом архитектурного наследия, проведение всех коммуникаций, формирование участка и отбор квалифицированных специалистов.
Дамбравичене купила участок в 1920 г. и построила на нем летний дом, который сдавала отдыхающим. После войны здание национализировали и передали Академии сельского хозяйства (потом университету им. Витаутаса Великого).
Согласно документам реестра культурных ценностей, крыша виллы, которую в 1929 г. проектировал Фрикас, и ее покрытие, планировка, окна, двери, проемы в стенах, неправильная форма фасада, отделка, украшения и многие другие части представляют культурную ценность, их должны сохранить во время реконструкции.
Вилла стоит на пригорке и привлекает внимание своим асимметричным фасадом и небольшой башенкой. На башню ведет деревянная лестница, а с другой стороны здания размещен большой балкон.
В трехэтажном здании 15 комнат. Фасад деревянный.
На фундаменте есть дата 1929.
Это один из первых летних домов появившихся в Качергине. Дамбравичене не только сдавала здесь комнаты, но и предоставляла услуги общепита.
Ее сын на этой вилле учил Винцаса Кудирку играть на скрипке.
Качергине - излюбленное место отдыха литовских интеллигентов в межвоенные годы. Здесь отдыхал писатель Йонас Билюнас, Винцас Миколайтис-Путинас, Йонас Яблонскис, Юозас Науялис, Стасис Шимкус, здесь любил бывать премьер-министр страны Юозас Тубялис.
В Качергине было два пляжа, теннисные корты, павильон для танцев, где по вечерам играл оркестр, футбольный стадион.
Все бесплатно могли кататься на лодках по Неману. Отдыхающие ходили за грибами и ягодами, а зимой катались на лыжах.
Качергине стала развиваться как курорт в начале ХХ в. В 1906 г. после возвращения из Швейцарии здесь жил и работал Билюнас.
Качергине получила статус курорта 16 мая 1933 г. Первым директором курорта был назначен Антанас Григалаускис.