В Литве продается историческая вилла – здесь отдыхал Билюнас, на скрипке играл Кудирка

В объявлении сказано, что "это дом с особой историей, расположенный в сосновом бору, в Качергине! В уединенном месте!

Эта деревянная вилла была спроектирована архитектором Эдмундасом-Альфонсасом Фрикасом. Она отличается интересной архитектурой".

Сказан, что в цену включено согласование всех разрешений на реконструкцию этой виллы, которая является объектом архитектурного наследия, проведение всех коммуникаций, формирование участка и отбор квалифицированных специалистов.

Дамбравичене купила участок в 1920 г. и построила на нем летний дом, который сдавала отдыхающим. После войны здание национализировали и передали Академии сельского хозяйства (потом университету им. Витаутаса Великого).