По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, такие решения принимаются для расширения процесса вакцинации.

"Наш принцип работы – гибкое реагирование, с учетом всех аспектов. Это маленький шаг в сторону массовой вакцинации. В первую очередь рекомендую муниципалитетам в приоритетном порядке прививать те компании и предприятия, на которых фиксируется больше случаев заболевания COVID-19 и очагов этого вируса", – подчеркнул министр.

В соответствии с алгоритмом, глава компании, учреждения или организации составляет список желающих прививаться, звонит координатору процесса в муниципалитете договаривается с ним о том, в каком центре будет проходить вакцинация, потом обращается в этот центр, чтобы согласовать дату и время.

Прививать работников могут как в центре вакцинации, так и на предприятии или в помещении компании, если там есть подходящие для этого условия.

Работники компаний могут выбирать вакцину. Правда, возможно, на данный момент быстрее привьют желающих прививаться Vaxrevria. Вакцины Comirnaty или Moderna, возможно, придется подождать из-за образовавшейся очереди.

Кроме того, важно отметить, что установлена плата за вакцинацию в выходные и праздничные дни – 4,60 евро, плата за вакцинацию в рабочие дни составляет 2,95 евро.