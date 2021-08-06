С прошлой пятницы до этого четверга за сутки первой дозой в среднем привилось 8975 человек, неделей ранее таких было в среднем 9090.

Всего на этой неделе первой дозой привито 62,8 тыс. человек, неделей ранее – 63,6 тыс.

Рекомендуемые 70% привитых достигнуты в трех возрастных группах из десяти: 65–69, 70–74 и 75–79 лет, однако к этому показателю приближается и группа 55–64 лет.

Если исключить детей, то в остальных возрастных группах привито более половины жителей.

Почти во всех самоуправлениях (в 58 из 60) привита половина или более всех совершеннолетних. В Вильнюсском и Шальчининкском районе этот показатель ниже.

Вильнюсский район от этого уровня отстает на половину процентного пункта, здесь как минимум первой дозой привито 49,5% взрослых. А в Шальчининкском районе привито более трети (37,1%).

Лидером списка остается Неринга, где хотя бы одной дозой привиты все жители старше 18 лет. Доля от всех жителей - 92,1%.

Среди крупных городов на первых местах Алитус, Паневежис и Каунас, здесь привито соответственно 66,3% и по 66,2% взрослого населения (57,2%, 56,5% и 56% от всех жителей).

В Вильнюсе первой дозой вакцины привито 65,5 совершеннолетних (54,7% от всех жителей), в Шяуляй – 59,6% (50,8%), а в Клайпеде – 53% (43,9%) взрослых жителей.