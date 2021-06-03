В Литве привиты 60 дипломатов ЕС, работающих в Минске

По его словам, помочь дипломатам в Беларуси было решено потому, что у них в этой стране нет возможности привиться вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе.
"Реальная ситуация такова, у дипломатов, которые работают в Минске, нет возможности привиться зарегистрированными в ЕС вакцинами. В Беларуси их нет", – отметил в переданном BNS комментарии Г. Ландсбергис.
"Мы ближе всего к Минску, поэтому естественно, что были той страной, которая протянула руку помощи дипломатам с резиденцией там – их работа в этом государстве не только ответственна, но зачастую и опасна", – добавил он.
МИД Литвы предложил привиться всем работающим в Беларуси дипломатам стран ЕС, 60 из них 5-14 мая прибыли в Вильнюс и получили вакцину.
Прививку Janssen, которая является монодозой, получили дипломаты Италии, Франции, Латвии, Нидерландов, Швеции, Чехии, Словакии, Венгрии и других стран.
В Беларуси сейчас прививают от коронавируса российской вакциной Спутник V и китайской Sinopharm.
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