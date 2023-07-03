03 июля 2023 г. 11:48

В Литве при посещении мероприятий на охраняемых территориях необходимо приобрести гостевой билет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žuvinto biosferos rezervatas (A. Lavrėnovo nuotr.)
Žuvinto biosferos rezervatas (A. Lavrėnovo nuotr.)
ФОТО: Alytaus TIC
Государственная служба особо охраняемых природных территорий (ГСОП) сообщает, что при проведении массовых коммерческих мероприятий обязательно наличие гостевого билета.

Участники крупных фестивалей или массовых шествий, которые проходят на заповедной территории, должны купить гостевой билет за 1 евро, отмечают в совете. Средства, полученные за путевки для посетителей, направляются на содержание зон отдыха, познавательных троп и кемпингов, расположенных на заповедных территориях, восстановление поврежденной наружной информационной инфраструктуры, проведение природоохранных просветительских мероприятий.

Билет посетителя можно приобрести в терминалах «Perlo», в системе онлайн-распределения «Bilietai.lt», в кассах «Bilietai.lt». Купить гостевой билет можно с помощью текстового сообщения (SMS).

Напомним, что в 4 национальных и 28 региональных парках, а также в биосферном заповеднике Жувинтас введены билеты посетителя государственных парков.

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