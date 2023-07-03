В Литве при посещении мероприятий на охраняемых территориях необходимо приобрести гостевой билет

Участники крупных фестивалей или массовых шествий, которые проходят на заповедной территории, должны купить гостевой билет за 1 евро, отмечают в совете. Средства, полученные за путевки для посетителей, направляются на содержание зон отдыха, познавательных троп и кемпингов, расположенных на заповедных территориях, восстановление поврежденной наружной информационной инфраструктуры, проведение природоохранных просветительских мероприятий.

Билет посетителя можно приобрести в терминалах «Perlo», в системе онлайн-распределения «Bilietai.lt», в кассах «Bilietai.lt». Купить гостевой билет можно с помощью текстового сообщения (SMS).