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Иностранцу, предъявившему в торговом центре чужой ковид-сертификат, грозит штраф в размере 5000 евро.
Popierinis galimybių pasas
Popierinis galimybių pasas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как сообщает полиция Вильнюсского округа, сообщение о 49-летнем мужчине, который воспользовался чужим ковид-сертификатом, чтобы попасть в ТЦ Maxima на ул. Тишкявичяус в Вильнюсе, поступило в среду, в 10.15 ч.

"Сотрудник охраны, установивший нарушение, объяснил прибывшим полицейским, что в магазин зашел мужчина восточной внешности, который показал QR-код на телефоне. Однако у сотрудника охраны вызвали подозрения литовские имя и фамилия под QR-кодом.

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Задержанный иностранец объяснил, что у него есть свой ковид-сертификат на другом телефоне, а литовский он сфотографировал за день до того, на месте работы в строительном вагончике – это QR-код прораба, который оставил свой ковид-сертификат на рабочем столе", – говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, во время следствия прораб указал, что оставил свой ковид-сертификат на столе, не подумав, что кто-то может сфотографировать его и воспользоваться им.

Во 2-м комиссариате полиции Вильнюса было начато досудебное расследование о хищении печати или документа или использовании похищенной печати или документа, которое по прошествии менее чем суток было завершено уголовным приказом.

Прокурор 1-го отдела Вильнюсской участковой прокуратуры Вильнюсской окружной прокуратуры обратился в суд с предложением назначить иностранному гражданину за это преступление штраф в размере 100 прожиточных минимумов – 5000 евро.

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