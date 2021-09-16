Как сообщает полиция Вильнюсского округа, сообщение о 49-летнем мужчине, который воспользовался чужим ковид-сертификатом, чтобы попасть в ТЦ Maxima на ул. Тишкявичяус в Вильнюсе, поступило в среду, в 10.15 ч.
"Сотрудник охраны, установивший нарушение, объяснил прибывшим полицейским, что в магазин зашел мужчина восточной внешности, который показал QR-код на телефоне. Однако у сотрудника охраны вызвали подозрения литовские имя и фамилия под QR-кодом.
Задержанный иностранец объяснил, что у него есть свой ковид-сертификат на другом телефоне, а литовский он сфотографировал за день до того, на месте работы в строительном вагончике – это QR-код прораба, который оставил свой ковид-сертификат на рабочем столе", – говорится в сообщении.
Как сообщает полиция, во время следствия прораб указал, что оставил свой ковид-сертификат на столе, не подумав, что кто-то может сфотографировать его и воспользоваться им.
Во 2-м комиссариате полиции Вильнюса было начато досудебное расследование о хищении печати или документа или использовании похищенной печати или документа, которое по прошествии менее чем суток было завершено уголовным приказом.
Прокурор 1-го отдела Вильнюсской участковой прокуратуры Вильнюсской окружной прокуратуры обратился в суд с предложением назначить иностранному гражданину за это преступление штраф в размере 100 прожиточных минимумов – 5000 евро.
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