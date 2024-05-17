2024.05.17 14:27

В Литве предупреждают о возможных поджогах: уровень угрозы высокий

 
ru.DELFI.lt
Vilmantas Vitkauskas
Vilmantas Vitkauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Литве существует высокая угроза поджога торговых центров, складов, компаний, которые оказывают помощь Украине, сказал глава Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас.

"Уровень угрозы достаточно высокий. Мы призываем общество сохранять бдительность. Мы консультировали компании, предоставили им рекомендации, консультировали и охранные компании, которые отвечают за безопасность отдельных объектов. Процесс не прекращается", – сказал 17 мая Виткаускас.

"Мы консультируем, призываем повысить уровень бдительности и усилить дежурство на таких объектах, которые связаны с торговлей, в тех компаниях, которые как-то связаны с оказанием помощи Украине, а также это касается складских помещений, где могут храниться воспламеняющиеся материалы.

Угроза поджогов, то, что мы видим в соседних странах, есть и в Литве. Поэтому мы призываем компании и охранные фирмы проявлять бдительность, следить за ситуацией, фиксировать возможные подозрительные инциденты. А наша полиция и другие службы, которые отвечают за безопасность, уже подняла уровень бдительности. Здесь нам ничего дополнительно предпринимать не надо", - продолжил он.

На минувшей неделе в Польше, в Варшаве, сгорел огромный торговый центр.

Контакты для консультаций по вопросу осуществления мер безопасности: дежурный НЦУК (24/7) номер +370 520 98911, моб. тел. +370 618 88003, эл. п. SITCEN@lrv.lt.

Консультации по вопросу пожарной безопасности - (8 707) 56 880 и эл. п. konsultacija@vpgt.lt.

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