В Литве предупреждают о возможных поджогах: уровень угрозы высокий

"Уровень угрозы достаточно высокий. Мы призываем общество сохранять бдительность. Мы консультировали компании, предоставили им рекомендации, консультировали и охранные компании, которые отвечают за безопасность отдельных объектов. Процесс не прекращается", – сказал 17 мая Виткаускас.

"Мы консультируем, призываем повысить уровень бдительности и усилить дежурство на таких объектах, которые связаны с торговлей, в тех компаниях, которые как-то связаны с оказанием помощи Украине, а также это касается складских помещений, где могут храниться воспламеняющиеся материалы.

Угроза поджогов, то, что мы видим в соседних странах, есть и в Литве. Поэтому мы призываем компании и охранные фирмы проявлять бдительность, следить за ситуацией, фиксировать возможные подозрительные инциденты. А наша полиция и другие службы, которые отвечают за безопасность, уже подняла уровень бдительности. Здесь нам ничего дополнительно предпринимать не надо", - продолжил он.