В Литве представляют новую реформу, которая изменит ситуацию в регионах

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс сказал, что сейчас осуществляют большой проект, связанный с реформой резидентуры.
Его осуществляют и Вильнюсский медицинский и Каунасский медицинский университеты.
"Ранее резидентуру понимали как процесс обучения, по принципу "мастер и подмастерье". Опытный специалист учит молодого, а молодой учиться у опытного", – сказал Касюлявичюс.
Однако эту систему расценивают как неподходящую, ведь врачи учатся 6 лет в университете, а потом 7 в резидентуре.
"Молодой человек хочет как можно быстрее реализовать себя в роли врача, кроме того, в процессе подготовки важно как можно скорее дать людям возможность проявить самостоятельность. Внедряемая сейчас система прогрессивная, ее внедряют в Канаде, Германии, Нидерландах, она позволяет быстро выпустить молодого врача в практику", – сказал профессор.
Канада инвестирует в эту программу очень большие деньги. По новому порядку, резидента будут оценивать не только преподаватели, но и окружающие - коллеги, пациенты. Кроме того, воспитывают другие навыки, например, коммуникации, работы в команде.
"Нынешняя система не хороша тем, что за все отвечает "мастер", а действия резидента немного значат. Так человек учится быть наблюдателем, а не участником. По новой системе человек рано становится участником, он должен уметь работать в команде, принимать решения", – сказал Касюлявичюс.
Работа над новой реформой началась в 2020 г., но результата придется подождать. Вся реформа займет 5-10 лет.
Нередко отмечают, что самые большие проблемы начинаются именно в резидентуре. Молодые врачи чувствуют неуважение, сталкиваются с эмоциональным насилием,к ним не относятся к как к равноценным коллегам. Касюлявичюс считает, что реформа улучшит культуру в сфере медицины, но для улучшения качества нужно повышение финансирования.
По словам декана Медицинского факультета Вильнюсского университета Далюса Ятужиса, во всех странах система здравоохранения переживает сложности.
"Мы сейчас находимся на том этапе, когда резидентура трансформируется и приближается к международным стандартам, меняется продолжительность и порядок обучения", – сказал он, заметив, что ВУ уже изменил все 63 программы.
Недавно резидентура стала на год продолжительнее, чтобы отвечала европейским стандартам, литовские дипломы легко подтверждают в Европе. По новой модели, 30% времени учебы резидент должен будет провести не в университетской больнице. Так надеются привлечь врачей в регионы.
Ятужис сказал, что в других странах также не просто привлечь молодых врачей в регионы.
Председатель правления Литовского объединения врачей Ауристида Герлякене сказала, что реформа - хорошее дело, но только этого не достаточно.
"Первая проблема - неравномерное распределение врачей и резидентов, на протяжении многих лет резидентами обеспечивали крупные больницы. Благодаря этому, в них не было проблем с персоналом и резидентам доставались все дежурства. Поскольку с распределением дела обстоят плохо, особенно в регионах, было решено, что резиденты должны работать и в регионах, чтобы увидели, что провинция не такая страшная, как им кажется. Для молодежи - это шанс, ведь там и недвижимость дешевле, легче добраться до работы, найти детский сад, нанять няню", – сказала она.
Но по ее словам, большая проблема - отсутствие стратегии и неправильная система подсчета врачей.
"Мне стыдно за слова вице-министра, которая ездит и говорит всем, что врачей у нас больше, чем в среднем в Европе. Но считают ставку, а не людей, поэтому статистика искажена, а на ней строят всю реформу. Я считаю, что реформа не даст успеха, она стоит на глиняных ногах", – сказала Герлякене.