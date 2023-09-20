В Литве предложено повысить зарплаты учителям более чем на 20%, но консенсус пока не найден

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Jakštas
Gintautas Jakštas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, встретившийся во вторник с лидерами профсоюзов учителей, предложил в следующем году повысить заработную плату учителей на 20,5 проц. Однако руководство профсоюзов не согласилось с предложенным повышением зарплаты, поэтому консенсуса достичь не удалось. В пятницу продолжатся переговоры о повышении зарплат.

"С большинством профсоюзов мы договорились об общем повышении (зарплат – ELTA). Наше предложение – в следующем году повысить зарплаты на 20,5 проц. Консенсуса по первому шагу у нас пока нет, сколько с января, сколько с сентября (повысятся зарплаты – ELTA). Здесь наши мнения разошлись. Мы договорились, что пока не пришли к консенсусу и вернемся (к вопросу – ELTA) в пятницу", - сказал Г. Якштас во вторник после встречи.

По словам министра образования, науки и спорта, на повышение зарплат учителей в следующем году потребуется более 300 млн. евро.
С некоторыми профсоюзами достигнута договоренность о сокращении количества учащихся в классах.

Несмотря на отсутствие консенсуса по поводу повышения заработной платы, в ходе встречи с некоторыми профсоюзами учителей было достигнуто соглашение о том, чтобы позволить муниципалитетам уменьшить максимальный размер класса. Число детей может достигать 26 в основном и среднем образовании и 22 – в начальном.

Министр отметил, что этот вопрос согласован с большинством профсоюзов, однако со стороны профсоюза, возглавляемого Андрюсом Навицкасом, одобрение пока не поступило. Профсоюз пообещал сообщить о своей позиции позже.

Из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.

В состоявшемся в пятницу предупредительной забастовке участие приняли около 5 тыс. учителей и 228 образовательных учреждений.

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