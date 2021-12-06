aA
Министерство обороны Литвы подготовило поправки, в которых предлагается строже наказывать за шпионаж, а в случае признания еще до предъявления обвинений и помощи правоохранительным органам, предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности.
Telefono šnipinėjimas
Telefono šnipinėjimas
© Shutterstock nuotr.

Поправки предлагают повысить минимальный срок лишения свободы: вместо нынешних 2–10 и 3–15 лет за шпионаж в зависимости от степени тяжести предлагают предусмотреть наказание в виде 4–10 и 6–15 лет лишения свободы.

За помощь в действиях другого государства против Литвы предлагается установить минимальный срок лишения свободы в два года.

Поправки также предлагают закрепить ответственность юридического лица за шпионаж.

Статьи по теме:
Приговор в деле о шпионаже посольство РФ назвало позорным: просит международного внимания  (30)
Адвокаты осужденного за шпионаж Палецкиса обжаловали приговор  (28)

Также предлагается закрепить возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если лицо признается до предъявления обвинений и начинает раскрывать правоохране представителей зарубежного государства или организации, которым должна была быть передана или была передана собранная информация.

В Литве до сих пор за шпионаж были осуждены восемь лиц, они наказаны сроками лишения свободы от трех до десяти с половиной лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы (63)

В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это...

На этой неделе минусовая температура будет держаться и днем (4)

В понедельник восточная часть Литвы останется ближе к...

Коронавирус в Литве: 465 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев...

Купившим автомобиль по зарубежному договору о купле-продаже придется ответить на вопросы ГНИ (1)

Чуть больше 1000 жителей Литвы оформляли документы на...

Службы выясняют, защищает ли рекламируемая Успасских вода от коронавируса (10)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...