Поправки предлагают повысить минимальный срок лишения свободы: вместо нынешних 2–10 и 3–15 лет за шпионаж в зависимости от степени тяжести предлагают предусмотреть наказание в виде 4–10 и 6–15 лет лишения свободы.
За помощь в действиях другого государства против Литвы предлагается установить минимальный срок лишения свободы в два года.
Поправки также предлагают закрепить ответственность юридического лица за шпионаж.
Также предлагается закрепить возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если лицо признается до предъявления обвинений и начинает раскрывать правоохране представителей зарубежного государства или организации, которым должна была быть передана или была передана собранная информация.
В Литве до сих пор за шпионаж были осуждены восемь лиц, они наказаны сроками лишения свободы от трех до десяти с половиной лет.
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