В Литве предлагают увеличить "детские" деньги

Депутаты зарегистрировали соответствующие поправки к закону о выплатах на детей.

"Подготовить такой проект побудила растущая инфляция, рост цен на газ, отопление, электричество, постоянное подорожание продуктов. Цель проекта - компенсация будущего роста цен с началом отопительного сезона и защита одной из самых чувствительных групп - семей с детьми", – указали Мазуронис и Гапшис.

По их подсчетам, на осуществление проекта дополнительно потребуется 77 млн. евро в год.