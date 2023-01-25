В Литве предлагают считать молодыми семьи, в которых родителям не больше 40 лет

"Если оба супруга или одно лицо, воспитывающее детей, не достигли возраста 36 лет, то по действующему законодательству они считаются "молодой семьей", поскольку этот возраст выбран законодателем. Однако в связи с социальными и демографическими изменениями такая формулировка закона становится проблематичной", - говорит автор проекта Г. Палуцкас.

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Опираясь на данные Департамента статистики, он говорит, что в 2009-2019 гг. возраст вступления в первый брак увеличился с 28,3 до 30,7 лет у мужчин и с 26,1 до 28,3 лет у женщин. По мнению социал-демократа, тенденция к увеличению возраста вступления в первый брак сохраняется в связи с увеличением времени, проводимого молодежью в высших учебных заведениях, и решение вступить в брак они принимают позже.

"Это создает ситуацию, когда одному из супругов часто может быть больше 36 лет, поэтому супруги не могут воспользоваться определенной законом поддержкой. Это противоречит намерению, чтобы как можно больше литовских семей имели возможность приобрести собственное жилье", – говорит Г. Палуцкас.

В настоящее время закон определяет "молодые семьи" как семьи, в которых оба супруга моложе 36 лет.

В случае одобрения Сеймом закон будет предусматривать, что "молодая семья – это семья, в которой каждый из супругов или лиц, заключивших договор о зарегистрированном партнерстве, не достиг возраста 40 лет, а также семья, в которой мать или отец опекун (попечитель) один воспитывает одного или нескольких детей, или (и) ребенка (детей), над которым (над которыми) установлена ​​постоянная опека (попечительство), и не достиг возраста 40 лет".

Г. Палуцкас предлагает, чтобы поправка к Закону о поддержке при приобретении или аренде жилья вступила в силу 1 января 2024 г.