В Литве предлагают предусмотреть штрафы за несоблюдение требований техосмотра

В случае одобрения Сейма несоблюдение технических критериев центрами или сервисами, осуществляющими техосмотр, повлечет за собой штраф в размере от 1000 до 3000 евро для юридических лиц и от 300 до 800 евро для руководителей юридических лиц.

Наказание коснется как компании, так и ответственного лица.

Если технический осмотр проведет лицо, не имеющее права на его проведение, это повлечет за собой штраф в размере от 800 до 1500 евро, а для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц – от 1000 до 3000 евро.

Если автомобиль после технического осмотра попадет в ДТП и будет установлено, что он технически неисправен, за это грозит штраф в размере от 2000 до 3300 евро для физических лиц и от 3000 до 5000 евро для юридических лиц.

Как отметил один из авторов проекта член Сейма Андрюс Багдонас, действующий регламент не предусматривает санкции к поставщику услуг технического осмотра за выданное разрешение техосмотра на технически неисправный автомобиль.