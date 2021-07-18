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В Литве предлагают выплачивать выходное пособие уволившимся работникам, если компания находится на простое по вине руководства, если же работник ушел с работы во время простоя по причине объявленного правительством карантина, то пособие в размере 1-2 средних зарплат предлагают не выплачивать.
Mokesčiai
Mokesčiai
© Shutterstock

Такую поправку к Трудовому кодексу зарегистрировал председатель Комитета по экономике консерватор Казис Старкявичюс. Эту поправку профсоюзы критикуют, а работодатели поддерживают.

Профсоюзы считают, что в результате смены порядка финансово пострадают работники, поскольку окажутся на длительно простое и будут получать неполную зарплату.

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Работодатели же говорят, что работники на простое получают субсидии, поэтому сейчас они должны в знак солидарности с бизнесом помогать его восстановлению.

Старкявичюс сказал, что цель поправок - не допустить злоупотребление ситуацией: получающие госсубсидии работники иногда спокойно меняют рабочее место, находясь на простое, чтобы получить выходное пособие.

"Люди начинают злоупотреблять ситуацией – не хотят возвращаться на работу после простоя, при этом хотят получить максимум возможных пособий", – сказал депутат, заметив, что работодатели за время пандемии также лишились доходов. Он указал, что эти поправки актуальнее сектору услуг.

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