В Литве предлагают не допускать к азартным играм лиц с невыплаченными быстрыми кредитами

"Дополнительные предложения к рассмотрению: (…) не допускать к азартным играм лиц, имеющих непогашенные быстрые потребительские кредиты. Усиливая контроль, узаконить тайного игрока. Тот же принцип, что и в аптеках – тайный покупатель. Будет контролироваться соблюдение компаниями установленных правил и процедур. Пришло время рассмотреть компьютерные игры с регулированием азартного характера, в которых можно выиграть деньги", - озвучил предложения М. Линге в своем аккаунте в Facebook.
"(…) Обеспечить эффективное финансирование надзора за азартными играми. Один из возможных путей – более прогрессивное налогообложение удаленных игорных компаний, которые имеют значительно более высокие прибыли и доминируют на рынке. (…) Другой альтернативой является финансирование надзора пропорционально по формуле со стороны участников рынка – игорных компаний. Как это относится к надзору за финансовым рынком в Банке Литвы", - продолжил он.
Политик также упомянул уже зарегистрированные в Сейме инициативы относительно запрета рекламы азартных игр, повышения возрастного ценза с 18 до 21 года, когда азартные игры разрешены, а также поправки, подготовленные Минфином к весенней сессии парламента относительно перевода положений Руководства ответственной азартной игры в закон.
По его словам, на весенней сессии Сейма следует рассмотреть вопрос о создании системы контроля за азартными играми с целью более эффективного блокирования деятельности нелегальных компаний, занимающихся азартными играми в интернете, создать список легальных сайтов.
"После того как были зарегистрированы поправки о запрете рекламы азартных игр, у оппонентов появились опасения, что без предложения дополнительных мер по предотвращению проблемных азартных игр запрет на рекламу ничего не решит. Будут приняты решения, и немало, чтобы как можно больше людей, особенно молодежи, не стали новыми жертвами зависимостей. Это правда, что реклама не решит всего. В игорном секторе есть места, которые необходимо исправить, они видны и будут устранены", - заявил консерватор.
В середине февраля в информационной системе правовых актов были зарегистрированы инициированные М. Линге поправки к Закону об азартных играх, которые призваны запретить рекламу азартных игр.
Поправки к закону подписали 47 парламентариев практически от всех фракций Сейма. К инициативе не присоединился ни один парламентарий из Фракции труда.