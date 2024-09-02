В Литве предлагают менять порядок торговли алкоголем 1 сентября

По словам члена фракции Движения либералов Андрюса Багдонаса, планируют исправить двусмысленность закона.
„Год назад мы представляли проект закона, хотели четко регламентировать торговлю алкоголем 1 сентября. Второй год подряд 1 сентября выпадает на выходной, большинство школ переносит начало учебного года на ближайший рабочий день. Несмотря на это, магазины в выходной не могут продавать алкоголь, а в первый день школы алкоголь свободно продают. Мне кажется, эту двусмысленность надо устранить“, – сказал Багдонас.
По его словам, парламент в первом чтении одобрил это предложение, но определиться не может Комитет по здравоохранению.
„Комитет по здравоохранению должен определиться и не затягивать решение вопроса. Тогда проект вернется в парламент, вопрос будет решен, парламент определится - принять или передать проект на доработку“, – сказал Багдонас.
Он надеется, что парламент рассмотрит это предложение осенью.
Напомним, что в прошлом году Багдонас представлял поправки к закону об алкоголе, в первом чтении их поддержали 49 депутатов, 14 были против, 15 воздержались.
По действующему закону, алкоголь в магазинах запрещено продавать именно 1 сентября. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.