В Литве предлагают менять порядок торговли алкоголем 1 сентября

„Год назад мы представляли проект закона, хотели четко регламентировать торговлю алкоголем 1 сентября. Второй год подряд 1 сентября выпадает на выходной, большинство школ переносит начало учебного года на ближайший рабочий день. Несмотря на это, магазины в выходной не могут продавать алкоголь, а в первый день школы алкоголь свободно продают. Мне кажется, эту двусмысленность надо устранить“, – сказал Багдонас.