2024.09.02 14:44

В Литве предлагают менять порядок торговли алкоголем 1 сентября

 
Ядвига Белявская
ELTA
ru.DELFI.lt
Rugsėjo 1-ąją prekyba alkoholiu nevyko
Rugsėjo 1-ąją prekyba alkoholiu nevyko
ФОТО: DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Парламентские либералы намерены включить в повестку дня осенней сессии поправки к закону о запрете на продажу алкоголя 1 сентября. Предлагается переносить запрет на ближайший рабочий день, если 1 сентября выпадает на выходной день.

По словам члена фракции Движения либералов Андрюса Багдонаса, планируют исправить двусмысленность закона.

„Год назад мы представляли проект закона, хотели четко регламентировать торговлю алкоголем 1 сентября. Второй год подряд 1 сентября выпадает на выходной, большинство школ переносит начало учебного года на ближайший рабочий день. Несмотря на это, магазины в выходной не могут продавать алкоголь, а в первый день школы алкоголь свободно продают. Мне кажется, эту двусмысленность надо устранить“, – сказал Багдонас.

По его словам, парламент в первом чтении одобрил это предложение, но определиться не может Комитет по здравоохранению.

„Комитет по здравоохранению должен определиться и не затягивать решение вопроса. Тогда проект вернется в парламент, вопрос будет решен, парламент определится - принять или передать проект на доработку“, – сказал Багдонас.

Он надеется, что парламент рассмотрит это предложение осенью.

Напомним, что в прошлом году Багдонас представлял поправки к закону об алкоголе, в первом чтении их поддержали 49 депутатов, 14 были против, 15 воздержались.

По действующему закону, алкоголь в магазинах запрещено продавать именно 1 сентября. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.

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