В Литве предлагают купить запись о вакцинации, полиция советует не пытаться хитрить

"Мы напоминаем, что полиция постоянно следит за социальным пространством и ведет активное наблюдение. Не надо думать, что вы хитрее других!", – писали представители Литовской полиции в фейсбуке.

Сообщалось, что учреждения, которые прививают от COVID-19 сталкиваются с попыткой подкупа работников - люди за деньги пытаются, не прививаясь, получить запись о вакцинации. Минздрав напоминает, что за такие незаконные действия грозит даже уголовная ответственность.

Минздрав напоминает, что от COVID-19 защищает не запись о вакцинации, а сама вакцина. Кроме того, такие хитрости могут повлечь за собой юридические последствия.

Как подделка документа, так и использование фальшивки, подкуп должностного лица или лица, которое приравнивается ему по занимаемой должности, злоупотребление служебным положением - за все это, в соответствии с УК ЛР грозит наказание: штраф, арест, лишение свободы на срок от 3 до 4-5 лет.

Работники, вакцинирующие жителей, должны сообщать о попытке подкупа в полицию.

Минздрав Литвы передаст информацию о фальшивой записи о вакцинации в полицию. Министерство просит жителей воздержаться от незаконных действий и позаботиться о здоровье своих близких и о своем здоровье безопасным и эффективным способом – путем вакцинации от COVID-19.