Тестироваться в обязательном порядке придется только работникам системы здравоохранения и работникам, предоставляющим социальные услуги. Такой проект был зарегистрирован в среду.
По данным Минздрава, цель предложения - сконцентрировать мощности тестирования на критических сферах деятельности – "здравоохранении и социальных услугах".
"Предлагают на данный момент оставить только самое важное, то, что направлено на людей из группы повышенного риска, на важнейшие учреждения", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.
"От профилактического тестирования работников в других сферах отказываются с учетом того, что "омикрон" одинаково опасен как для привитых, переболевших, так и для непривитых (...)", – сказано в проекте.
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