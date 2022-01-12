aA
Минздрав Литвы предлагает отказаться от обязательного регулярного тестирования на коронавирус части работников.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

Тестироваться в обязательном порядке придется только работникам системы здравоохранения и работникам, предоставляющим социальные услуги. Такой проект был зарегистрирован в среду.

По данным Минздрава, цель предложения - сконцентрировать мощности тестирования на критических сферах деятельности – "здравоохранении и социальных услугах".

"Предлагают на данный момент оставить только самое важное, то, что направлено на людей из группы повышенного риска, на важнейшие учреждения", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"От профилактического тестирования работников в других сферах отказываются с учетом того, что "омикрон" одинаково опасен как для привитых, переболевших, так и для непривитых (...)", – сказано в проекте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экспресс-тесты на коронавирус не очень надежны? Что показали исследования (2)

Данные американских и немецких ученых свидетельствуют...

Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку

За все время пандемии на европейской территории от...

Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"? (1)

Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...

Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести (3)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 декабря в...

"Паспорт возможностей" у части жителей Литвы с 28 декабря действовать не будет (3)

Меньше чем через неделю (28 декабря) у части жителей не...

TOP новостей

Профессор: о карантине надо забыть – он уже не поможет (3)

О карантине уже следует забыть. Правительство Литвы не...

Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (24)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...

Правительство Литвы рассматривает стратегию "паспорта возможностей": ждут перемены

Правительство Литвы рассматривает стратегию будущего...

Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (18)

Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...

Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто (3)

Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...