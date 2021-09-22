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Депутаты парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых Йонас Ярутис, Дайнюс Гайжаускас и Гедрюс Сурплис зарегистрировали проект закона, согласно которому срок задержания нелегальных мигрантов продлят с 6 до 12 месяцев. В течение 12 месяцев мигранты не смогут свободно перемещаться по территории Литвы.
Migrantai Vydeniuose
Migrantai Vydeniuose
© Vytenis Miškinis

Надеются, что увеличение срока задержания поможет Литве найти больше информации о нелегалах, выяснить их реальные цели прибытия, пресечет осуществление целей соседних недружественных стран. По мнению "крестьян", это решение может быть еще одним средством отпугивания нелегалов.

"Сейчас немалый поток нелегалов приезжает в Литву из стран, в которых нет никаких военных конфликтов. Личности большинства мигрантов не установлены, не обо всех мы можем найти информацию. Именно по этой причине мы до сих пор не можем ответить на вопрос, с какой целью они сюда приехали. Кроме того, часть мигрантов злоупотребляет процедурой предоставления убежища. Мы не можем исключить вероятность того, что этих нелегалов используют соседние диктатуры, чтобы осуществить свои политические цели - они хотят дестабилизировать обстановку в стране", – сказал Ярутис.

По словам авторов проекта, Литва не хочет быть транзитным путем для нелегальных мигрантов. Цель этих поправок - не только соблюдение международных обязательств, но и защита национальных интересов Литвы, обеспечение безопасности своим гражданам.

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