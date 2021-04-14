Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в среду на совещании были представлены предложения по более длительному периоду, они будут утверждаться на заседании правительства, которое состоится в четверг.

"Сегодня эти предложения просто названы, и я предлагаю в принципе договориться о том, что те, кто слушает извне, могли бы планировать свою деятельность", – заявила премьер на совещании.

В проекте постановления также вводится условие о том, лицам с документом, свидетельствующим о том, что человек переболел или получил полную прививку, можно собираться в группы до 10 человек, посещать пациентов в больницах, ходить на экскурсии, участвовать в праздниках.

Правительству предлагается разрешить общение двух семей, разрешить работу театров, спортклубов, кафе и баров, проводить мероприятия.

Правительству также предлагается скорректировать список самоуправлений, в которых применяются смягченные требования.

Смогут работать театры, спортклубы и кафе

Предлагается вновь открыть профессиональные учреждения сценического искусства и кинотеатры, однако в зале должно быть ограничено количество зрителей: по этому еще ведутся консультации.

На таких же условиях предлагается установить правила для мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, чтобы в них могли участвовать до 50 человек.

С выполнением дополнительных условий предлагается разрешить работу спортклубов.

Учреждениям общественного питания, таким, как рестораны, кафе и бары, разрешат работать с 7 до 21 часа, при этом употреблять пищу на месте можно будет только на улице, за одним столиком смогут сидеть не более двух человек.