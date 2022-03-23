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Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки к кодексу Административных правонарушений, согласно которым георгиевскую ленту и символ инвазии ВС России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам.
В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам
© Reuters / Scanpix

За их распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях или другого вида демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

По словам Ошмянскене и Йонаускаса, в контексте войны России в Украине георгиевская лента и символ Z стали не только символами пропаганды, но и агрессии.

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"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды, пятой колонны в Литве, орудием провокаций, внесение раздора между людьми, символом агрессии и насилия, который не имеет ничего общего с память жертв Второй мировой войны.

Символ Z, который стал символом инвазии России в Украину, также уже начали использовать для запугивания, насмешек. На данный момент за использование этих символов грозит ответственность только в рамках нарушения общественного порядка или нанесения ущерба чужому имуществу. Чаще всего нарушители отделываются предупреждением. Если примут поправки, то ответственность за их использование будет более строгой, что отпугнет от нарушений", – сказал Йонаускас.

Ошмянскене отметила, что символ Z распространяется не как знак поддержки военных действий России, а как средство запугивания.

"Подверженные пропаганде россияне рисуют Z на своих автомобилях, этот знак появляется на одежде российских спортсменов, его рисуют на дверях людей, не поддерживающих путинскую пропаганду. Буква Z использовалась и во время пророссийской демонстрации в Белграде, а в Литве после начала российской инвазии в Украину этот знак стали рисовать на стенах. Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда достигла своего и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей или чтобы осуществлялись разные провокации", – сказала депутат.

По действующим законам, в Литве запрещается распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях, демонстрация нацистских и советских флагов, гербов, знаков, униформ с их изображением, а также другую атрибутику с изображением нацистских и коммунистических символов.

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