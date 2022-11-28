В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов

"По нашим данным, в январе-октябре количество легальных пересечений границы выросло в 9 раз. При таких обстоятельствах контрабанда приходит в Литве не по железной дороге, а в личном транспорте жителей при официальном пересечении границы", – сказал Delfi Невераускас.

В постановлении правительства "О правилах необложения ввозимых гражданами товаров налогом на импорт и акцизами" сказано, что гражданин может законно без каких-либо налогов ввезти 40 сигарет, это правило не распространяется на воздушный транспорт.

"Однако из-за безвизового режима поток жителей, выезжающих в Беларусь, вырос в 9 раз. Можно отметить, что одни и те же лица пересекают границу по многу раз в день (неделю, месяц). Поэтому количество ввозимых товаров растет не только из-за того, что граждане не декларируют товары, а из-за того, что могут ввозить их много раз. Поэтому есть подозрения, что они могут ввозить сигареты не для себя, а для продажи на "теневом" рынке", – сказал глава ассоциации.

Он пояснил, что сейчас один гражданин может хоть и 24 раза в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году бесплатно ввозить по 40 сигарет.

"Мы предлагаем облагать налогами все, что составляет больше 80 сигарет в меся. Если человек не будет декларировать сигареты, ему грозит наказание как за контрабанду", – сказал Невераускас.

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Он подчеркнул, что в таком случае жители должны будут декларировать сигареты, неважно, сколько они их везут.

Невераускас считает, что это поможет контролировать общее ввозимое ежемесячно количество сигарет.

"Аналогичные решения уже приняты в Эстонии и Латвии, поэтому, как предполагается, такое решение не вызовет каких-то дополнительных проблем с осуществлением и в Литве, - считает собеседник.

По его словам, Латвия разрешила каждому гражданину ввозить из третьей страны не больше 40 сигарет в месяц, а Эстония - не больше 80 сигарет в месяц (не больше 40 за один раз).

"Следует отметить, что 9 из 10 контрабандных сигарет в Литве белорусские. Напомним, что в Беларуси доминирует государственное производство сигарет", – сказал Невераускас.

Он напомнил также заявления главы МВД Литвы Агне Билотайте об угрозе, которую представляет Беларусь.

"Министр информировала члена ЕК о том, что ситуация в Беларуси ухудшается – тысячи людей арестованы, политических оппонентов преследуют всеми возможными способами, включая незаконную посадку самолета Ryanair, Александр Лукашенко открыто угрожает наводнить ЕС мигрантами и наркотиками", – было сказано в пресс-релизе МВД для СМИ.

"Надо отметить данные исследования компании NielsenIQ больше чем каждая 5 сигарета в Литве - контрабандная, – заметил Невераускас. – Поэтому если серьезно оценивать заявления этой страны, надо ответственно оценивать и конкретные цели безвизового режима с этой страной".

Невераускас требует, чтобы соответствующее решение, связанное с ограничением ввоза сигарет вступило в силу немедленно.

Он напомнил, что сейчас санкции за контрабанду зависят от ввозимого ее количества.

Согласно Кодексу административных нарушений, штрафы за контрабанду составляют от 200 до 6000 евро, незаконно ввезенные вещи конфискуют. Согласно УК ЛР, за контрабанду полагается штраф, арест или лишение свободы на срок до 10 лет.

Представители Минфина указали Delfi, что Таможенный департамент это предложение не поддерживает, потому что для его осуществления на практике требуется непропорционально большое административное бремя, кроме того, это отнимет больше времени во время проверки на границе.